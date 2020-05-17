Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Винницкой области пьяная женщина на Opel сбила мать с двумя детьми

В Казатине Винницкой области 21-летняя женщина – водитель автомобиля Opel Vectra в состоянии алкогольного опьянения выехала на встречную полосу движения и сбила 33-летнюю женщину, которая вела в руках велосипед. На велосипеде находилось двое детей пяти и семи лет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По факту ДТП открыто уголовное производство
По факту ДТП открыто уголовное производство
Фото: vn.npu.gov.ua

15 мая в Казатине Винницкой области водитель автомобиля Opel Vectra совершила наезд на велосипедистку и двух ее малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

"Около 19.00 в Казатине водитель автомобиля Opel Vectra, 21-летняя местная жительница, двигаясь по улице Матросова, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и допустила наезд на 33-летнюю женщину, которая вела в руках велосипед. На велосипеде находились двое малолетних детей пяти и семи лет", – говорится в сообщении.

Велосипедистка и ее дети – местные жители – получили телесные повреждения и были госпитализированы. О характере и сложности травм не сообщается.

В крови женщины, находившейся за рулем иномарки, обнаружен алкоголь. Автомобиль правоохранители отправили на штрафплощадку.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Женщине-водителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Теги: ДТП, автомобили, Винницкая область, алкоголь, дети, уголовное производство, Нацполиция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS