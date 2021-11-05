В Чернигове 11-летняя девочка отдала мошеннице украшения и деньги, чтобы спасти маму – полиция

Девочка собрала ценности и выбросила их из окна, там их подобрала мошенница Фото: Поліція Чернігівської області / Facebook

"Злоумышленники звонили пенсионерам на стационарный телефон и сообщали, что их сын/дочь попали в ДТП. После этого неизвестная женщина забирала у пенсионеров средства якобы на решение вопроса или лечение родных", – отметили в релизе.

3 ноября мошенники позвонили в одну из черниговских квартир, где к телефону подошла девочка.

"Голос в трубке сразу начал пугать ребенка: якобы на мать наложили проклятие и женщина обязательно умрет. Чтобы спасти маму, от девочки требовали найти в доме все сбережения и ювелирные украшения. Следуя указаниям мошенников, ребенок собрал ценности и выбросил их из окна, где их подобрала неизвестная женщина", – рассказали в полиции.

Следователи установили, что мошенническую схему организовала 35-летняя безработная жительница Чернигова. Полицея устанавливает ее сообщника и проверяет злоумышленницу на причастность к совершению аналогичных преступлений в Черниговской области.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Женщине планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.



