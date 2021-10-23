В связи со смертью полицейского в Чернигове подозрение объявили двум патрульным, теперь подозреваемых шесть

"Двум сотрудникам управления патрульной полиции в Черниговской области сообщено о подозрении в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, повлекшем смерть (ч. 3 ст. 135 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ночь на 2 октября нынешние подозреваемые во время патрулирования в Чернигове "обнаружили группу людей, у которых был конфликт с двумя мужчинами-полицейскими", и "не прекратили выявленного правонарушения".

"Покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, которые, учитывая количество нападавших, находились в угрожающем для жизни состоянии. После этого избиение потерпевших продолжилось, в результате чего один из них скончался на месте происшествия, а другой попал в больницу", – объяснили в Офисе генпрокурора.

Там напомнили, что ранее по этому делу были отправлены под арест четверо подозреваемых, трое из которых – несовершеннолетние. Им инкриминируют п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 15 (незаконченная попытка совершить преступление) Уголовного кодекса Украины.

7 октября отстранили руководство патрульной полиции Черниговской области.