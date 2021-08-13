В Чернигове автомобиль насмерть сбил полицейского

Полицейскому было 38 лет Фото: depositphotos.com

Правоохранители написали, что их коллега, 38-летний инспектор отдела ювенальной превенции Олег Шарпатый погиб около 21.00 в одном из спальных районов Чернигова.

Легковой автомобиль сбил Шарпатого на пешеходном переходе.

"От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия", – сообщают в полиции.

Полицейские выражают соболезнования родным и близким своего коллеги.

"Полицейская семья будет помнить его как энергичного, ответственного и профессионального специалиста, который добросовестно служил государству", – говорится в сообщении.