В Одессе BMW столкнулся с тремя автомобилями и влетел в остановку общественного транспорта, пострадали люди – полиция

В результате аварии пострадали водитель BMW и три человека, стоявшие на остановке Фото: Патрульна поліція Одеської області / Telegram

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Фонтанская дорога, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями Škoda, Audi, BMW и наезд на препятствие – остановку общественного транспорта.

В результате аварии водитель BMW попал в больницу. Отмечается, что подробности аварии и количество пострадавших в дорожном происшествии на Фонтанской дороге выясняет следователь.

На сайте полиции Одесской области представлена другая версия истории. Согласно ей, водитель BMW превысил разрешенную скорость и столкнулся с Audi, которую от удара отбросило на остановку. Механические повреждения получили еще один BMW и Škoda, которые оказались рядом. Отмечается, что эта информация следственно-оперативной группы – также предварительная.

В результате травмы получили водитель, допустивший дорожно-транспортное происшествие, и трое граждан, находившихся на трамвайной остановке – 23-летний мужчина и две женщины 72 и 76 лет. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Госпитализировали только водителя.