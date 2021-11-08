В центре Черновцов бешеная белка искусала людей – мэрия

"У белки, которая накануне искусала двух человек, обнаружили бешенство. Из-за этого на улицу Первомайскую и переулок Топоровский наложены карантинные ограничения. Также зоной риска является улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко", – заявили в мэрии.

Чиновники отметили, что больное животное умерло, а пострадавшие проходят курс иммунизации против бешенства.

В Черновцах после этого инцидента планируют обследовать и привить от бешенства животных с близлежащих улиц.

Мета уточнила, что белка 7 ноября напала на кота. Это увидели двое мужчин, они попытались разнять драку белки с котом, в результате бешеное животное набросилось на них.

"Белку доставили в больницу, где у нее диагностировали перелом позвоночника. Животное пытались спасти, однако оно вскоре умерло", – отметили в сообщении.