В Черновцах мужчина открыл стрельбу при задержании, погиб полицейский

В результате стрельбы есть погибший и раненый Фото: pixabay.com

По данным Тимошенко, один полицейский погиб, еще один получил ранение.

"Подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается", – написал замглавы ОП.

В местном новостном Telegram-канале "ЧЕРНІВЦІ новини | ЧЕРНОВЦЫ" сообщается, что стрельба произошла возле школы №27.

"Есть также информация, что нападавший стрелял из автомата АК. Злоумышленнику удалось скрыться. Сейчас он, вероятно, скрывается в здании на улице Воробкевича", – сообщил канал. Позже уточнили, что он якобы прячется в многоквартирном доме.

Официальных комментариев от полиции пока нет.