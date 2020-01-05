В Черновицкой области более 15 автомобилей оказались в снежном плену – СМИ

Возле села в Заставновском районе автомобилисты застряли в сугробах, а приехавшая техника спасателей оказалась недостаточно мощной, чтобы их вытащить, сообщает "БукІнфо".

Очевидец прислал фото "БукІнфо" с места событий по состоянию на 19.00 Фото: bukinfo.com.ua

В Черновицкой области 5 января возле села Чуньков в Заставновском районе более 15 автомобилей оказались в снежном плену. Об этом "БукІнфо" сообщил один из автомобилистов, чья машина застряла в снегу.

По его словам, автомобили застряли в сугробах около 15.00. Спустя полтора часа приехали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а в 18.20 доехал трактор "Беларус", который сломался в попытках разгрести снег.

"Спасатели тут, но серьезной техники, чтоб разгрести, у них нет. Все заметает снегом. Нужны военные тягачи, а эта простая техника не справляется вообще. Кто может как-то помочь, спасайте", – рассказал очевидец.

Мужчина отметил, что снега намело более одного метра и метель продолжается.