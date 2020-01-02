В Украине открыт снеголавинный сезон – ГСЧС

Снеголавинный сезон в Украине объявлен в связи с интенсивным приростом снега в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовских областей, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В Украине начался снеголавинный сезон. Об этом 2 января проинформировал пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега в районе деятельности снеголавинные станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности Сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым", – отметили в пресс-центре.

Синоптик Наталья Диденко рассказала в Facebook, что 4 января на западе Украины ожидаются мокрый снег и снег. 5 января осадки будут по всей территории страны. 6–7 января в Украине похолодает.