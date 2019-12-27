Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий

На западе Украины и в Житомирской области 27 декабря на дорогах ожидается гололедица, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом 27 декабря проинформировали в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 27 декабря в западных и Житомирской областях на дорогах гололедица, ночью и утром в восточных областях туман, видимость 200–500 м", – рассказали в ГСЧС.

Синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook, что в западных областях страны может пройти снег или мокрый снег. Она добавила, что температура воздуха в этих районах будет колебаться от 0 °C до +3 °C.

"На остальной территории ожидается преимущественно дождь или туман с дождем. Температура воздуха +2…+5 °C, на юге и востоке +4…+8 °C. Ветер северо-западный, порывистый! В Киеве 27 декабря ожидается дождь, максимальная температура воздуха около +2 °C. Понятно, что при такой невысокой температуре, при ее даже незначительном снижении дождь может перейти в мокрый снег", – добавила она.