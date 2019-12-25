В американском городе могут позволить играть в снежки после 57-летнего запрета

Комитет общественной безопасности американского города Уосон проголосовал за внесение поправок в постановление от 1962 года, которое запрещает запускать в черте города снаряды, в том числе снежки. Рассмотрение поправок состоится в январе.

Снежки в этом постановлении внесены в одну категорию с камнями Фото: ЕРА

Власти американского города Уосон в штате Висконсин объявили, что планируют снять запрет на игру в снежки, сообщила газета The Guardian 24 декабря.

Запрет действует в Уосоне с 1962 года, он предусмотрен в постановлении, запрещающем запуск снарядов в черте города. Снежки в этом документе причислены к той же категории, что и камни.

Городской комитет общественной безопасности на прошлой неделе проголосовал за внесение в это постановление правок, исключающих запрет на метание снежков.

Рассмотрение поправок в постановление должно состояться в январе.

Заместитель начальника полиции Уосона в видеообращении, обнародованном пресс-службой ведомства в YouTube, сообщил, что "дружеская игра в саду" не попадает под действие этого постановления.

Полицейский сказал, что за последние 15 лет в городе выписали 10 штрафов, основанных на этом запрете, в том числе два – за метание снежков. Он отметил, что эти двое были оштрафованы, так как бросали снежные снаряды по автомобилям.