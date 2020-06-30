В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,4

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Очаг землетрясения находился на глубине 5 км в районе города Новоднестровск. Подземные толчки, сказано в сообщении, не несли никакой угрозы и, скорее всего, не ощущались на поверхности.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".