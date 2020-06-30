ПРОИСШЕСТВИЯ Short News

В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,4

29 июня около 11.40 в Черновицкой области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,4.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля. Очаг землетрясения находился на глубине 5 км в районе города Новоднестровск. Подземные толчки, сказано в сообщении, не несли никакой угрозы и, скорее всего, не ощущались на поверхности.

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