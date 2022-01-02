В Днепре задержали пьяного водителя, устроившего ДТП с четырьмя автомобилями, в котором пострадал двухлетний ребенок – полиция

В ДТП пострадали три человека Фото: npu.gov.ua

Авария произошла днем 1 января на Запорожском шоссе, в ГСЧС сообщали о трех столкнувшихся автомобилях и двух пострадавших – 34-летней женщине и двухлетнем мальчике.

В полиции уточнили, что в ДТП попали четыре автомобиля, а пострадали три человека – два пассажира, включая ребенка, и водитель Volkswagen Golf.

"Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf допустил столкновение с попутным автомобилем Volkswagen Tiguan и с автомобилем Volkswagen Golf. Вследствие ДТП автомобиль Volkswagen Golf перевернулся на крышу и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford Fusion", – говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Как утверждают в полиции, водитель Volkswagen Golf был пьян. Его задержали.

Полиция открыла по факту ДТП уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.