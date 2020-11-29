В Днепропетровской области горел пятиэтажный дом. Погибли двое детей

Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажного дома. Погибли мальчик 2019 года рождения и четырехлетняя девочка, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные боролись с огнем в многоэтажном доме в городе Марганец Днепропетровской области Фото: dsns.gov.ua

В городе Марганец Днепропетровской области горел многоэтажный дом, погибли двое малолетних детей. Об этом рассказали 29 ноября в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажного дома, расположенного на улице Перспективной. Внутри квартиры были женщина с двумя детьми.

Спасатели на руках вынесли из горящего дома мальчика 2019 года рождения и четырехлетнюю девочку. Мать вышла сама. Пострадавших детей передали сотрудникам скорой медицинской помощи, чтобы их госпитализировали.

"Но, к сожалению, они не выжили – дети умерли в больнице", – сообщили спасатели.