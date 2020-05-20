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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Днепропетровской области обрушился мост вместе с фурой

По информации облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате обрушения моста в Никопольском районе Днепропетровской области никто не пострадал.

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Обвалившийся мост относился к категории ограниченно работоспособных
Обвалившийся мост относился к категории ограниченно работоспособных
Фото: 056.ua

Утром 20 мая в Никопольском районе Днепропетровской области обрушился мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища, когда по нему проезжал грузовик MAN. Об этом сообщает сайт 056.ua со ссылкой на пресс-секретаря облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Дарью Гречищеву.

"Во время движения по мосту грузового автомобиля MAN произошло разрушение секции моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища на трассе Н-23 Кропивницкий – Запорожье. Длина моста – 120 метров, высота – пять метров. Погибших и пострадавших нет", – сообщил спикер областного управления ГСЧС.

Пресс-служба "Укравтодора" в Facebook отметила, что мост относился к категории ограниченно работоспособных.

"Хуже только неработоспособные мосты. В Украине из всех обследованных мостов 27% – ограниченно работоспособные. По требованиям правил дорожного движения въезд на мост разрешен только транспортным средствам весом менее 10 тонн. Ограничение скорости – до 30 км/ч. Сейчас выясняется вес грузовика, во время движения которого была разрушена секция моста", – заявили в "Укравтодоре".

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/2510920765674492

Теги: транспорт, ГСЧС, Укравтодор, Днепр, Днепропетровская область, грузовик
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