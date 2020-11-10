В Днепропетровской области произошла стрельба, четыре человека были ранены – полиция

Злоумышленники, которые открыли стрельбу в Першотравенске Днепропетровской области, сбежали с места происшествия, им заочно объявили о подозрении в хулиганстве, сообщила областная полиция.

В Першотравенске Днепропетровской области в ночь на 7 ноября произошла стрельба, четверо мужчин получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 10 ноября.

"У одного из развлекательных заведений во время употребления алкогольных напитков между мужчинами возникла драка на почве неприязненных отношений и стрельба. В результате четверо пострадавших получили огнестрельные ранения и были госпитализированы", – сообщили в полиции.

Злоумышленники с места происшествия сбежали. Полиция их разыскивает.

"Полицейские установили личности мужчин, причастных к стрельбе. Все они – жители Першотравенска в возрасте от 27 до 37 лет", – говорится в сообщении.

Мужчинам заочно сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Также открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на убийство).