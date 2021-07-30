В Днепропетровской области столкнулись четыре авто, есть погибший

В результате ДТП погиб один человек, еще четверо получили травмы Фото: dsns.gov.ua

Отмечается, что авария произошла вечером 29 июля на 451 км автодороги Борисполь – Днепр - Запорожье.

Спасатели предварительно установили, что в результате столкновения Volkswagen, Daewoo Lanos, грузового микроавтобуса Mersedes Sprinter и грузового автомобиля DAF, погиб водитель микроавтобуса и пострадали четыре человека, из них два ребенка из Daewoo Lanos.

До прибытия спасателей свидетели ДТП спасли из Daewoo Lanos пострадавшего водителя, 1974 года рождения, и мальчика, 2016 года рождения. Спасатели с помощью оборудования деблокировали из Daewoo Lanos женщину, 1984 года рождения, и мальчика, 2008 года рождения.

Пострадавших с разными травмами направили в больницы Днепра. Полиция сейчас устанавливает причины ДТП.