В Днепропетровской области столкнулись легковой и грузовой автомобили, есть погибшие

ДТП произошло утром в субботу Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

"Произошло столкновение грузового автомобиля DAF и легкового автомобиля ВАЗ-2101. К сожалению, во время следования кареты "скорой" в больницу двое пострадавших скончались", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что погибшие ехали в "Жигулях".

"До прибытия чрезвычайников на место происшествия пострадавшие были извлечены свидетелями ДТП из изуродованного легкового автомобиля", – объяснили в ведомстве.

Полиция пока не комментировала аварию.

На видео с места происшествия, опубликованном Telegram-каналом "Днепр оперативный", видно, что оба автомобиля оказались в кювете и перевернулись.

Издание "Днепр Час" пишет со ссылкой на собственные источники, что ДТП произошло в тот момент, когда легковой автомобиль разворачивался на трассе. Водитель грузовика от госпитализации отказался.