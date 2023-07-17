В Днепропетровской области застрелен нацгвардеец. Командование говорит о суициде, а родные не верят в это

По словам близких, командование части утверждает, что Говорухин совершил суицид, семья нацгвардейца в эту версию не верит.

Родные узнали о смерти военнослужащего 13 июля: им позвонили из части и сообщили, что Говорухину "стало плохо, он пошел в блиндаж и застрелился". Отец Говорухина рассказал, что тело сына доставили на следующий день. На теле убитого он увидел значительное количество повреждений: сломанные нос и уши, синяки на лице, а также прямоугольный синяк на руке, возможно, от приклада автомата.

"Возникает вопрос: зачем они направили тело на следующий день? Экспертизу не делали, потому что ее делает следователь. Единственное, что сделали, – заключение о причинах смерти. Там не зафиксировано никаких телесных повреждений, а написано, что "выстрелом в подбородок". Хотя выстрел визуально был в шею", – сообщил Владимир Говорухин.

В заключении, которое предоставила часть, не было ни слова об этих повреждениях, но у отца нацгвардейца есть фото этих повреждений, добавила Марина Говорухина.

Она подчеркнула, что ее брат умер за шесть дней до отпуска, которого ждал.

"Богдан не новичок в ВСУ, он два раза был в АТО (2021-й и 2022 год, полномасштабное вторжение застало его во время несения службы), и его точно нельзя назвать эмоционально нестабильным", – добавила Говорухина.

ZMINA объясняет, что в качестве доказательства снимки, сделанные отцом Говорухина, не могут быть использованы – для подтверждения тело нацгвардейца нужно эксгумировать. Родные умершего уже наняли адвоката, и тот подал заявление, чтобы брата Говорухина признали потерпевшим по делу (по словам отца, "все экспертизы хотели замять, пустить дело как самоубийство, никого за этим не признавать потерпевшим и закрыть дело").

В части начали служебное расследование по этому случаю. hromadske в военной прокуратуре Восточного региона сообщили, что у них "нет такой информации об этом человеке и таком случае с ним", но попытаются уточнить данные.