В Днепропетровской области застрелен нацгвардеец. Командование говорит о суициде, а родные не верят в это

По словам близких, командование части утверждает, что Говорухин совершил суицид, семья нацгвардейца в эту версию не верит.
Родные узнали о смерти военнослужащего 13 июля: им позвонили из части и сообщили, что Говорухину "стало плохо, он пошел в блиндаж и застрелился". Отец Говорухина рассказал, что тело сына доставили на следующий день. На теле убитого он увидел значительное количество повреждений: сломанные нос и уши, синяки на лице, а также прямоугольный синяк на руке, возможно, от приклада автомата.
"Возникает вопрос: зачем они направили тело на следующий день? Экспертизу не делали, потому что ее делает следователь. Единственное, что сделали, – заключение о причинах смерти. Там не зафиксировано никаких телесных повреждений, а написано, что "выстрелом в подбородок". Хотя выстрел визуально был в шею", – сообщил Владимир Говорухин.
В заключении, которое предоставила часть, не было ни слова об этих повреждениях, но у отца нацгвардейца есть фото этих повреждений, добавила Марина Говорухина.
Она подчеркнула, что ее брат умер за шесть дней до отпуска, которого ждал.
"Богдан не новичок в ВСУ, он два раза был в АТО (2021-й и 2022 год, полномасштабное вторжение застало его во время несения службы), и его точно нельзя назвать эмоционально нестабильным", – добавила Говорухина.
ZMINA объясняет, что в качестве доказательства снимки, сделанные отцом Говорухина, не могут быть использованы – для подтверждения тело нацгвардейца нужно эксгумировать. Родные умершего уже наняли адвоката, и тот подал заявление, чтобы брата Говорухина признали потерпевшим по делу (по словам отца, "все экспертизы хотели замять, пустить дело как самоубийство, никого за этим не признавать потерпевшим и закрыть дело").
В части начали служебное расследование по этому случаю. hromadske в военной прокуратуре Восточного региона сообщили, что у них "нет такой информации об этом человеке и таком случае с ним", но попытаются уточнить данные.
Часть №3036 фигурировала в публикации "Заборони" об Артемии Рябчуке, который обвиняется в расстреле сослуживцев в Днепре (по версии Госбюро расследований, Рябчук столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег и воспринял как издевательство один из их приказов, после чего решил отомстить) в части №3021, где он служил.
По информации ZMINA, в части №3036 служил Александр Шур, который в 2013–2020 годах был командиром части №3021. В этот период в части №3021 произошло как минимум два случая смерти нацгвардейцев, когда командование заявляло о суициде, но родные уверены, что произошли убийства, говорится в статье.
"Тогда еще майор Шур в части 3036, где я служил, унижал солдат, в том числе и меня, – рассказал "Забороні" Роман Силков, который сказал, что служил со Шуром в 2006 году. – Постоянные придирки, унижения. Я заступал в наряд через сутки, спал по три часа. Он не давал мне отдыхать. Состояние здоровья ухудшилось, постоянно из носа шла кровь. Я вынужден был обратиться к матери. Она взяла адвоката и приехала в часть поговорить с этим офицером. Его попросили оставить меня в покое, иначе будут жалобы во все инстанции. После этого он немного от меня отстал". Шур общаться с журналистами отказался.