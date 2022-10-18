"Приказ воспринял за издевательство". ГБР завершило расследование дела о расстреле нацгвардейцев на "Южмаше"

Как установило следствие, обвиняемый после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег. Несколько раз он был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству. Поэтому у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.
За несколько часов до трагедии, находясь в составе боевого караула, солдат должен был отдыхать. Однако он получил приказ упорядочить документацию в караульном помещении.
Этот приказ старшего по призыву военнослужащего он воспринял как издевательство, после чего решил мстить за все предыдущие оскорбления. Находясь в комнате хранения оружия, он взял автомат и патроны и начал расстреливать, как он считал, всех своих обидчиков.
Нацгвардеец обвиняется в:
Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В ночь на 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.
Рябчука задержали позднее в тот же день в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований. ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.
28 января суд отправил Рябчука под стражу, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.
Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на "Южмаше" ушел в отставку.