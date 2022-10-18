"Приказ воспринял за издевательство". ГБР завершило расследование дела о расстреле нацгвардейцев на "Южмаше"

Как установило следствие, обвиняемый после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег. Несколько раз он был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству. Поэтому у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.

За несколько часов до трагедии, находясь в составе боевого караула, солдат должен был отдыхать. Однако он получил приказ упорядочить документацию в караульном помещении.

Этот приказ старшего по призыву военнослужащего он воспринял как издевательство, после чего решил мстить за все предыдущие оскорбления. Находясь в комнате хранения оружия, он взял автомат и патроны и начал расстреливать, как он считал, всех своих обидчиков.

Нацгвардеец обвиняется в:

нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 406 Уголовного кодекса Украины);

умышленном убийстве (п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

завершенном покушении на убийство двух и более лиц, лица в связи с исполнением им служебного долга, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 , 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

похищении военнослужащим оружия, боевых припасов, другого военного имущества (ч. 3 ст. 410 УК Украины);

дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины);

нарушении уставных правил часовой службы, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 418 УК Украины);

незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.