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"Приказ воспринял за издевательство". ГБР завершило расследование дела о расстреле нацгвардейцев на "Южмаше"

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Максимальное наказание, которое грозит Рябчуку, пожизненное заключение
Максимальное наказание, которое грозит Рябчуку, – пожизненное заключение
Скриншоту: ТСН / YouTube

Сотрудники Госбюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего Артемия Рябчука, который в январе этого года устроил стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

Как установило следствие, обвиняемый после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег. Несколько раз он был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству. Поэтому у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.

За несколько часов до трагедии, находясь в составе боевого караула, солдат должен был отдыхать. Однако он получил приказ упорядочить документацию в караульном помещении.

Этот приказ старшего по призыву военнослужащего он воспринял как издевательство, после чего решил мстить за все предыдущие оскорбления. Находясь в комнате хранения оружия, он взял автомат и патроны и начал расстреливать, как он считал, всех своих обидчиков.

Нацгвардеец обвиняется в:

  • нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 406 Уголовного кодекса Украины);
  • умышленном убийстве (п. 1, 8, 9  ч. 2 ст. 115 УК Украины);
  • завершенном покушении на убийство двух и более лиц, лица в связи с исполнением им служебного долга, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 , 9  ч. 2 ст. 115 УК Украины);
  • похищении военнослужащим оружия, боевых припасов, другого военного имущества (ч. 3 ст. 410 УК Украины);
  • дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины);
  • нарушении уставных правил часовой службы, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 418 УК Украины);
  • незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. 

Рябчука задержали позднее в тот же день в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований. ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

28 января суд отправил Рябчука под стражу, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на "Южмаше" ушел в отставку.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, убийство, стрельба, Национальная гвардия, Южмаш, расследование, Государственное бюро расследований, ГБР, Артемий Рябчук
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