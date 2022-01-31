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Дочери контролера КПП, которая погибла на "Южмаше", выделят 250 тыс. грн и установят ежемесячную выплату

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11-летней дочери погибшей установят ежемесячную помощь до достижения совершеннолетия
11-летней дочери погибшей установят ежемесячную помощь до достижения совершеннолетия
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Дочери контролера КПП завода "Южмаш" Веры Лебединец, которая погибла в ночь на 27 января, власти Днепра выделят единоразовую помощь в размере 250 тыс. грн. Об этом 31 января в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Кире Лебединец будет установлена ежемесячная выплата от городского совета до достижения ею совершеннолетия. Также Кире Лебединец будет отчисляться часть заработной платы городского головы по его личному заявлению. Город представит помощь в ежегодном оздоровлении", – написал Филатов.

По его словам, матери Веры Лебединец, работающей в системе образования, будет повышена в два раза заработная плата.

"Вера Лебединец награждена городским почетным знаком "Защитнику Отчизны" (посмертно). Семье будет произведен ремонт в доме, где она проживает, за счет частных пожертвователей и народных депутатов Верховной Рады, пожелавших остаться неизвестными", – добавил городской голова.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4821491907932668&id=100002157183088

Филатов 28 января сообщил, что у Лебединец остались 11-летняя дочь и пожилая мать.

"Я бы хотел сказать отдельные слова памяти в честь Веры Лебединец – днепрянки, контролера КПП, а попросту обычного вахтера. В отличие от других погибших, Вера была гражданской. И именно она встала на защиту на последнем рубеже обороны родного Днепра. Озверевший подонок с автоматом таскал ее за волосы, чтобы она отдала ключи и выпустила его  на улицу мирного города. Она рассталась с жизнью, но не сделала этого. И он ее застрелил", – заявил мэр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4811889952226197&id=100002157183088

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали днем того же дня в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, считает народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на "Южмаше" ушел в отставку.

Теги: Украина, Борис Филатов, Днепр, помощь, Южмаш, военнослужащий, женщины, погибшие
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