Дочери контролера КПП, которая погибла на "Южмаше", выделят 250 тыс. грн и установят ежемесячную выплату

"Кире Лебединец будет установлена ежемесячная выплата от городского совета до достижения ею совершеннолетия. Также Кире Лебединец будет отчисляться часть заработной платы городского головы по его личному заявлению. Город представит помощь в ежегодном оздоровлении", – написал Филатов.

По его словам, матери Веры Лебединец, работающей в системе образования, будет повышена в два раза заработная плата.

"Вера Лебединец награждена городским почетным знаком "Защитнику Отчизны" (посмертно). Семье будет произведен ремонт в доме, где она проживает, за счет частных пожертвователей и народных депутатов Верховной Рады, пожелавших остаться неизвестными", – добавил городской голова.

Филатов 28 января сообщил, что у Лебединец остались 11-летняя дочь и пожилая мать.

"Я бы хотел сказать отдельные слова памяти в честь Веры Лебединец – днепрянки, контролера КПП, а попросту обычного вахтера. В отличие от других погибших, Вера была гражданской. И именно она встала на защиту на последнем рубеже обороны родного Днепра. Озверевший подонок с автоматом таскал ее за волосы, чтобы она отдала ключи и выпустила его на улицу мирного города. Она рассталась с жизнью, но не сделала этого. И он ее застрелил", – заявил мэр.