Стрельба в Днепре на "Южмаше". ГБР ищет свидетелей, которые могли видеть Рябчука

"Следователи территориального управления ГБР в Полтаве совместно с Национальной полицией Украины ищут свидетелей и очевидцев, которые видели Артемия Рябчука, устроившего стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре. Следствием установлено, что подозреваемый после того, как скрылся с места происшествия с боевым оружием, ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвезти его в город Подгородное Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы", – заявили в ГБР.

В бюро призвали граждан, которые видели тогда Рябчука, сообщить информацию по телефону дежурной части теруправления в Полтаве 0800-350-352.