Стрельба на "Южмаше". Следствие рассматривает три версии инцидента

Директор ГБР Алексей Сухачев рассказал, что основной версией следствия является совершение преступления из-за неуставных отношений.

Следователи также рассматривают версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его пребыванием в физиологическом аффекте.

Третья версия – совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране.

Проверку этой версии поручили управлению СБУ в Днепропетровской области. Следователи уже установили, что Рябчук посещал Россию в 2019 году, где он находился две недели.

Сухачев также отметил, что на допросе Рябчук рассказал, что совершил преступление из-за давления сослуживцев. По словам подозреваемого, его травили и заставляли убирать помещения во время отдыха в составе караула. Информацию о физическом насилии со стороны сослуживцев и командиров он отрицает.