Внеуставные отношения и отсутствие медикаментов в аптечке. Комиссия МВД обнародовала первые факты расследования стрельбы в Днепре

"Представителями комиссии проведено анкетирование личного состава части №3021 НГУ. Уже перед началом основательного анализа анкет могу сказать, что комиссией выявлены факты внеуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в Государственное бюро расследований (ГБР)", – говорится в сообщении.

Енин подчеркнул, что выявленные факты внеуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы, по его словам, до сих пор неизвестны правоохранителям – их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования.

Комиссия выявила обстоятельства, приведшие к трагедии, а именно – ненадлежащее хранение оружия. Также Енин отметил, что в аптечке не было всех необходимых медикаментов.

"Обнаружены нарушения порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии. Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля над закрытием оружейного шкафа, который должен быть должным образом закрыт. Также вопросы вызывает качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал", – рассказал он.