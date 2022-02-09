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ОБЩЕСТВО

Внеуставные отношения и отсутствие медикаментов в аптечке. Комиссия МВД обнародовала первые факты расследования стрельбы в Днепре

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Мотивы расстрела Рябчуком сослуживцев до сих пор неизвестны правоохранителям
Мотивы расстрела Рябчуком сослуживцев до сих пор неизвестны правоохранителям
Фото: dbr.gov.ua

Комиссия при Министерстве внутренних дел Украины, которая ведет служебное расследование обстоятельств стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре, выявила факт внеуставных отношений в воинской части №3021 Национальной гвардии Украины, где служил военнослужащий Артемий Рябчук, подозреваемый в убийстве пяти нацвардейцев. Об этом 9 февраля в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Представителями комиссии проведено анкетирование личного состава части №3021 НГУ. Уже перед началом основательного анализа анкет могу сказать, что комиссией выявлены факты внеуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в Государственное бюро расследований (ГБР)", – говорится в сообщении.

Енин подчеркнул, что выявленные факты внеуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы, по его словам, до сих пор неизвестны правоохранителям – их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования.

Комиссия выявила обстоятельства, приведшие к трагедии, а именно – ненадлежащее хранение оружия. Также Енин отметил, что в аптечке не было всех необходимых медикаментов.

"Обнаружены нарушения порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии. Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля над закрытием оружейного шкафа, который должен быть должным образом закрыт. Также вопросы вызывает качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал", – рассказал он.

https://www.facebook.com/eugene.enin/posts/10216277771616456

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что трое раненных на "Южмаше" – в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали днем того же дня в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований. ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, считает народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на "Южмаше" ушел в отставку.

Теги: МВД, оружие, убийство, стрельба, Днепр, Южмаш, правоохранители, расследование, Государственное бюро расследований, военнослужащий, трагедия, Евгений Енин, ранение, ГБР, Артемий Рябчук
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