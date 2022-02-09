Внеуставные отношения и отсутствие медикаментов в аптечке. Комиссия МВД обнародовала первые факты расследования стрельбы в Днепре

"Представителями комиссии проведено анкетирование личного состава части №3021 НГУ. Уже перед началом основательного анализа анкет могу сказать, что комиссией выявлены факты внеуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в Государственное бюро расследований (ГБР)", – говорится в сообщении.
Енин подчеркнул, что выявленные факты внеуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы, по его словам, до сих пор неизвестны правоохранителям – их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования.
Комиссия выявила обстоятельства, приведшие к трагедии, а именно – ненадлежащее хранение оружия. Также Енин отметил, что в аптечке не было всех необходимых медикаментов.
"Обнаружены нарушения порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии. Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля над закрытием оружейного шкафа, который должен быть должным образом закрыт. Также вопросы вызывает качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал", – рассказал он.
В ночь на 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что трое раненных на "Южмаше" – в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.
Рябчука задержали днем того же дня в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований. ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.
28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.
Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, считает народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.
Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на "Южмаше" ушел в отставку.