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ПРОИСШЕСТВИЯ

Стрельба на "Южмаше". В МВД обещают первые результаты расследования до конца этой недели

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Енин: Наша цель шаг за шагом восстановить цепь событий
Енин: Наша цель – шаг за шагом восстановить цепь событий
Фото: mvs.gov.ua

Первые наработки по расследованию обстоятельств стрельбы на Южном машиностроительном заводе в Днепре будут до конца текущей недели, заявил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин. Об этом он написал 31 января в Facebook.

"До конца недели будут первые наработки. Наша цель – шаг за шагом восстановить цепь событий, приведших к неправомерному применению военнослужащим НГУ огнестрельного оружия, а также принять меры по недопущению подобных трагедий в будущем. Мы нацелены на максимально эффективный результат", – заявил Енин по итогам совещания комиссии, которая занимается расследованием. 

По словам Енина, в состав комиссии вошли представители разных департаментов, секторов и направлений. Перед каждым из них стоят четкие задачи: проверка реагирования на жалобы к руководителям воинской части; проверка соблюдения порядка хранения, обращения и выдачи оружия; выяснение фактов обращений военнослужащих этой части в медицинские учреждения и установление причин этих обращений, а также выявление возможных внеуставных отношений.

Кроме того, будет проведено анонимное анкетирование военнослужащих, которое поможет установить нарушение уставных отношений и выяснить реальный морально-психологический климат в коллективе. Будут также проверены подходы к профессиональному отбору военнослужащих, их профессиональной подготовке, а также контролю над этими процессами со стороны руководства НГУ.

https://www.facebook.com/eugene.enin/posts/10216245975501573

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" военнослужащий Нацгвардии Артем Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали днем того же дня в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, считает народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на "Южмаше" ушел в отставку.

Теги: МВД, убийство, стрельба, Национальная гвардия, Южмаш, расследование, Евгений Енин
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