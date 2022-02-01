Стрельба на "Южмаше". В МВД обещают первые результаты расследования до конца этой недели

"До конца недели будут первые наработки. Наша цель – шаг за шагом восстановить цепь событий, приведших к неправомерному применению военнослужащим НГУ огнестрельного оружия, а также принять меры по недопущению подобных трагедий в будущем. Мы нацелены на максимально эффективный результат", – заявил Енин по итогам совещания комиссии, которая занимается расследованием.

По словам Енина, в состав комиссии вошли представители разных департаментов, секторов и направлений. Перед каждым из них стоят четкие задачи: проверка реагирования на жалобы к руководителям воинской части; проверка соблюдения порядка хранения, обращения и выдачи оружия; выяснение фактов обращений военнослужащих этой части в медицинские учреждения и установление причин этих обращений, а также выявление возможных внеуставных отношений.

Кроме того, будет проведено анонимное анкетирование военнослужащих, которое поможет установить нарушение уставных отношений и выяснить реальный морально-психологический климат в коллективе. Будут также проверены подходы к профессиональному отбору военнослужащих, их профессиональной подготовке, а также контролю над этими процессами со стороны руководства НГУ.