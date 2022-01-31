"Артем, держись, мы с тобой!" В соцсетях создали многотысячные группы в поддержку Рябчука, застрелившего пятерых нацгвардейцев в Днепре

Facebook-группа "В поддержку Артема Рябчука" уже насчитывает около 5 тыс. участников. В ней люди выражают поддержку нацгвардейцу.
"Артем, держись, мы с тобой!", "Жаль, очень жаль! Это же как его все достало", "Нет дыма без огня, я за Артема", "Артем из моего города! Светлый мальчик, прекрасное воспитание!", "Его просто довели! Жаль, что он не пустил по пуле в лоб своим командирам!" – пишут участники группы.
Люди собирают средства на передачи Рябчуку, в частности покупают одежду, обувь, продукты.
Также инициируют сбор средств на адвоката, поскольку тот, что сейчас представляет Рябчука, по словам пользователей, "сольет дело".
На странице группы опубликовали голосование, в котором большинство пользователей проголосовало за то, что Рябчука "довели" до убийства и он не заслуживает пожизненного заключения.
В сообществе сообщается, что группа поддержки Рябчука создала петицию в его защиту, которую хотят опубликовать на сайте Офиса президента.
Такие же группы поддержки уже созданы в Instagram и Viber, пишут пользователи.
В ночь на 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.
Рябчука задержали днем того же дня в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований.
ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.
28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.
Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, считает народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.
Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на "Южмаше" ушел в отставку.