"Артем, держись, мы с тобой!" В соцсетях создали многотысячные группы в поддержку Рябчука, застрелившего пятерых нацгвардейцев в Днепре

В группах поддержки люди собирают средства на передачи Рябчуку, в частности покупают одежду, обувь, продукты Фото: dbr.gov.ua

Facebook-группа "В поддержку Артема Рябчука" уже насчитывает около 5 тыс. участников. В ней люди выражают поддержку нацгвардейцу.

"Артем, держись, мы с тобой!", "Жаль, очень жаль! Это же как его все достало", "Нет дыма без огня, я за Артема", "Артем из моего города! Светлый мальчик, прекрасное воспитание!", "Его просто довели! Жаль, что он не пустил по пуле в лоб своим командирам!" – пишут участники группы.

Люди собирают средства на передачи Рябчуку, в частности покупают одежду, обувь, продукты.

Скриншот: В поддержку Артема Рябчук / Facebook

Также инициируют сбор средств на адвоката, поскольку тот, что сейчас представляет Рябчука, по словам пользователей, "сольет дело".

Скриншот: В поддержку Артема Рябчук / Facebook

На странице группы опубликовали голосование, в котором большинство пользователей проголосовало за то, что Рябчука "довели" до убийства и он не заслуживает пожизненного заключения.

Скриншот: В поддержку Артема Рябчук / Facebook

В сообществе сообщается, что группа поддержки Рябчука создала петицию в его защиту, которую хотят опубликовать на сайте Офиса президента.

Такие же группы поддержки уже созданы в Instagram и Viber, пишут пользователи.