"У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость..." Рябчук на допросе рассказал, почему расстрелял сослуживцев на "Южмаше"

На видео мужчина сидит в окружении сотрудников правоохранительных органов, ведущих допрос.

Рябчук объясняет, что подстегнуло его к преступлению.

"У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел и..." – сказал он.

На вопрос следователя: "Устал терпеть?" – нацгвардеец ответил: "Да".

Что именно терпел Рябчук, он не уточнил.