Нацгвардеец Рябчук отказался от всех своих показаний – Мосийчук

"Сегодня благодаря поддержке общественности, собравшей средства на защиту днепропетровского стрелка Рябчука, были привлечены адвокаты извне системы (то есть не безвозмездно). Рябчук отказался от всех показаний, которые были взяты, по его словам, под принуждением и угрозами. Дело приобретает гиперскандальный оборот", – написал он.

Новый адвокат Рябчука Степанов (имя не называется) якобы заявил, что считает своего подзащитного потерпевшим, сообщает "Страна".

"Мной было подано заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям Уголовного кодекса, где я требую признать Артемия потерпевшим", – цитирует сайт адвоката.