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Нацгвардеец Рябчук отказался от всех своих показаний – Мосийчук

Новый адвокат нацгвардейца якобы заявил, что считает Рябчука потерпевшим
Новый адвокат нацгвардейца якобы заявил, что считает Рябчука потерпевшим
Фото: dbr.gov.ua

Боец Нацгвардии Украины Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре на предприятии "Южмаш", отказался от всех своих прежних показаний. Об этом 3 февраля сообщил в Telegram бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Сегодня благодаря поддержке общественности, собравшей средства на защиту днепропетровского стрелка Рябчука, были привлечены адвокаты извне системы (то есть не безвозмездно). Рябчук отказался от всех показаний, которые были взяты, по его словам, под принуждением и угрозами. Дело приобретает гиперскандальный оборот", – написал он.

Новый адвокат Рябчука Степанов (имя не называется) якобы заявил, что считает своего подзащитного потерпевшим, сообщает "Страна"

"Мной было подано заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям Уголовного кодекса, где я требую признать Артемия потерпевшим", – цитирует сайт адвоката.

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое ранненых на "Южмаше" – в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали днем того же дня в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований. ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, считает народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на "Южмаше" ушел в отставку.

Теги: Украина, оружие, убийство, военные, воинская часть, Игорь Мосийчук, военнослужащий, адвокат, Артемий Рябчук
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