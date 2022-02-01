ГБР опровергло информацию о самоубийстве нацгвардейца Рябчука

В ГБР отметили, что жизни и здоровью Рябчука ничего не угрожает Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

"В информационном поле распространяется слух о самоубийстве Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре. Данная информация полностью не соответствует действительности. Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

В Госбюро расследований призвали журналистов пользоваться официальной информацией и не распространять фейки.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности считают, что ситуацию вокруг Рябчука используют для поляризации общества. Организация отметила в Telegram, что ранее в соцсетях были созданы группы в его поддержку, активно наполняемые комментариями как реальных людей, так и ботов, публикующих одинаковые тексты.

"Очевидно, что инцидент используется для того, чтобы дискредитировать Нацгвардию и нагнетать ситуацию в Украине в целом", – предположили там.