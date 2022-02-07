"Незадолго до того, как открыть огонь, читал книгу, был спокоен". Военнослужащие рассказали новые детали о Рябчуке, расстрелявшем нацгвардейцев

Старший солдат Игорь Семенченко рассказал ТСН, что незадолго до открытия огня Рябчук читал книгу, был спокойным.

Контрактница Жанна Шарова, получившая три пулевых ранения, сообщила, что не была знакома со злоумышленником.

"Я этого мужчину вообще не знала. Я только запомнила его лицо. А так я даже его имя и фамилию не знала. Я очень редко заступала в этот караул, где срочная служба. Я не знаю, почему он так поступил", – рассказала девушка.

Отмечается, что у Шаровой и Семенченко впереди длительное лечение и операции. Нацгвардейцы сообщили, что после выздоровления планируют вернуться в службу.