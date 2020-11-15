В Днепропетровской области жертвами пожара стали трое детей – ГСЧС

На пожаре в селе Быково Днепропетровской области погибли дети 2015-го, 2017-го и 2019 года рождения, сообщил глава регионального управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Андрей Кульбач.

В ГСЧС призвали не оставлять детей дома одних Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

15 ноября в селе Быково Днепропетровской области произошел пожар, жертвами которого стали трое детей. Об этом в Facebook проинформировал руководитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Андрей Кульбач.

"В 15.55 сегодня в селе Быково Криничанского района загорелось внутри частного дома по улице Молодежной. В это время в доме находились трое детей: 2015-го, 2017-го и 2019 годов рождения. Их жизни унес пожар", – написал он.

Кульбач отметил, что пожар охватил площадь 25 м³, "были уничтожены домашнее имущество, перекрытия и крыша дома".

Причина пожара устанавливается правоохранителями, объяснил глава регионального подразделения ГСЧС.

В Facebook Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, где разместили информацию Кульбача, родителей призвали не оставлять детей одних дома.