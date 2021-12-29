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В Донецкой области нашли застреленного военнослужащего – прокуратура

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Предварительно установлено, что старший солдат покончил жизнь самоубийством
Предварительно установлено, что старший солдат покончил жизнь самоубийством
Фото: depositphotos.com

Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил расследует гибель военнослужащего контрактной службы в Донецкой области. Об этом 29 декабря в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.

"28 декабря Мариупольской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту 1985 года рождения, уроженца Запорожья", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли прокурор, следственно-оперативная группа, представители военной службы правопорядка и эксперты.

Предварительно установлено, что старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из штатного оружия по месту несения службы.

По факту гибели военнослужащего открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

Правоохранители рассматривают также и другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

https://www.facebook.com/ato.gp.gov.ua/posts/3068591920048956

Теги: оружие, убийство, Донецкая область, прокуратура, Мариуполь, самоубийство, правоохранители, военнослужащий, уголовное производство
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