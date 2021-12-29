В Донецкой области нашли застреленного военнослужащего – прокуратура

Предварительно установлено, что старший солдат покончил жизнь самоубийством Фото: depositphotos.com

"28 декабря Мариупольской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту 1985 года рождения, уроженца Запорожья", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли прокурор, следственно-оперативная группа, представители военной службы правопорядка и эксперты.

Предварительно установлено, что старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из штатного оружия по месту несения службы.

По факту гибели военнослужащего открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

Правоохранители рассматривают также и другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.