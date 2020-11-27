В Донецкой области задержали украинского военнослужащего, который избил и поджег сослуживца – прокуратура

Нанесение украинским военнослужащим телесных повреждений сослуживцу расследуется как разбой и нарушение уставных отношений, отметили в военной прокуратуре.

В Донецкой области задержали украинского военнослужащего одной из воинских частей, который, по данным следствия, избил и поджег своего сослуживца. Об этом проинформировал 27 ноября Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ).

"Военной прокуратурой Донецкого гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил задержан военнослужащий по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также разбоя (ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, военнослужащий "избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами".

"Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецк с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности", – объяснили в ОГПУ.

В ведомстве отметили, что задержанному планируют объявить подозрение. Делом занимается Государственное бюро расследований.