В Луганской области военнослужащего подозревают в убийстве сослуживца

По версии следствия, смертельное ранение в область затылка украинскому военнослужащему в Станице Луганской нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Он признался в убийстве и сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

В Луганской области задержали военнослужащего, которого подозревают в убийстве сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сегодня в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о том, что военнослужащий 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица Луганская совершил суицид.

"Следственно-разыскными мероприятиями установлено, что имело место сокрытие убийства: нарушены следы преступления, перемещено оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида. По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшего нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Учитывая доказательства, он признался в причинении смерти солдату и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Военные прокуроры проверяют его показания, решается вопрос о сообщении военнослужащему о подозрении.