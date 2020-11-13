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ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ задержала на взятке чиновника Минобороны, требовавшего с предпринимателя 400 тыс. грн

Руководитель управления материального обеспечения ВСУ требовал взятку с предпринимателя за внесение изменений в технические условия изготовления военной продукции. Эти изменения гарантировали коммерсанту победу в тендерах на поставки продукции для Минобороны, сообщили в СБУ.

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Военнослужащий шантажировал предпринимателя тем, что в случае промедления с взяткой, примет решение в пользу конкурентов, сообщили в СБУ
Военнослужащий шантажировал предпринимателя тем, что в случае промедления с взяткой, примет решение в пользу конкурентов, сообщили в СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Военная контрразведка и Служба безопасности Украины 12 ноября задержали во время получения взятки начальника одного из отделов управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По версии следствия, чиновник требовал 400 тыс. грн с предпринимателя за внесение изменений в технические условия изготовления военной продукции. Эти изменения позволяли гарантировать коммерсанту победу в тендерах на поставки продукции для Минобороны.

"Военнослужащий также шантажировал предпринимателя тем, что в случае промедления с передачей взятки, примет решение в пользу конкурентов. Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 100 тыс. грн", – отметили в СБУ.

Следствие располагает документами, подтверждающими намерения чиновника внести коррупционные изменения в технические условия. Досудебное следствие ведется по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

По информации главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, речь идет о начальнике отдела Минобороны Украины полковнике Игоре Непоте. Об этом Бутусов написал 13 ноября в Facebook.

"Непота на фотографии получил 100 тыс. грн. Это первый транш из общей оговоренной суммы взятки в 400 тыс. грн от собственника ООО "Бомакс плюс" Н. Бойко за изменение технических условий относительно сплава металла, из которого изготовляются беретные знаки. Сейчас беретные знаки закупаются по 120 грн за штуку. Изменение технических условий по сплаву автоматически позволяет удалить с тендера конкурентов и создает уникальные преимущества тому производителю, кто уже обладает такой технологией и запасом материалов", – сказано в посте.

Бутусов считает, что такой факт коррупции стала возможен в результате приказа Минобороны от 30 июня 2020 года, который "без всяких разумных обоснований изменил правила ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими ВСУ".

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4880618458645078

Теги: СБУ, Украина, коррупция, следствие, контрразведка, Минобороны, шантаж, взятка, военнослужащий, предприниматель, Служба безопасности Украины
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