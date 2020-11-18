В Дубае разбился пилот реактивного ранца Винс Реффет. В 2014 он установил мировой рекорд, прыгнув с небоскреба "Бурдж Халифа"

Французский спортсмен, каскадер и пилот команды Jetman Винс Реффет 17 ноября разбился во время тренировок в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба команды.
"Винс был талантливым спортсменом, любимым и уважаемым членом нашей команды. Наши мысли и молитвы с его семьей и всеми, кто знал его и работал с ним", – говорится в заявлении.
Подробности инцидента расследуются.
Реффету было 36 лет. Он известен трюкам, которые исполнял вместе со швейцарским изобретателем Ивом Росси. В 2015 году они полетали вместе с коммерческим лайнером Emirates Airbus A380 над Дубаем, видео опубликовано на YouTube-канале XDubai.
В 2014 году Реффет вместе с Фредом Фугеном установили мировой рекорд, прыгнув с самого высокого здания в мире – 828-метрового небоскреба "Бурдж Халифа" в Дубае. Видео прыжка опубликовано на YouTube-канале Skydive Dubai.