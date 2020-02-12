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В горах Грузии погиб украинский турист

Грузинские спасатели два дня искали украинского туриста Евгения Щикотина после того, как он не вернулся в гостиницу в поселке Местиа.

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В районе вершины Тетнульди произошел сход сразу двух лавин
В районе вершины Тетнульди произошел сход сразу двух лавин
Фото: pixabay.com (архив)

В горах в Местийском муниципалитете Грузии спасатели два дня искали туриста из Украины. Об этом 11 февраля сообщило издание "Грузия-online" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайным ситуациями республики.

Поиски начались после того, как накануне украинский турист не вернулся в гостиницу в поселке Местиа. Турист мог оказаться в районе схода лавины возле вершины Тетнульди, отметили в ведомстве.

В районе вершины Тетнульди произошел сход сразу двух лавин. В районе схода лавин оказались четыре туриста из Чехии. Спасатели оказали им помощь.

Позже 1tv сообщил, что туриста нашли мертвым. Эго тело передадут на экспертизу.

УНИАН пишет, что погибшего звали Евгений Щикотин.

Теги: Украина, Грузия, туристы, спасатели, экспертиза, лавина
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