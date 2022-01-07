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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове нашли тело младенца в пакете на улице

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Тело ребенка направят на экспертизу
Тело ребенка направят на экспертизу
Фото: hk.npu.gov.ua

Тело младенца было обнаружено возле подъезда многоквартирного дома в Харькове вечером 6 января, полиция устанавливает обстоятельства его гибели. Об этом сообщило областное управление полиции.

Правоохранители провели поквартирный обход жилых домов, опросили местных жителей, установили наличие камер видеонаблюдения.

"Предварительно установлено, что мать младенца – 22-летняя иностранная студентка харьковского вуза, живущая в доме, возле которого было найдено тело ребенка. Сейчас женщина госпитализирована в больницу", – говорится в сообщении.

Причины госпитализации студентки в полиции не уточнили.

Тело ребенка направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину его смерти.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. 

Теги: Харьков, смерть, убийство, полиция, дети, уголовное производство, мать
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