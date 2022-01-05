В Харькове обрушилась стена четырехэтажного нежилого дома. Видео

Предварительно обрушение произошло из-за начавшегося рядом с обвалившимся зданием строительства Фото: mvs.gov.ua

Он добавил, что пострадавших, по словам собственника помещений, нет. Предварительно обрушение произошло из-за начавшегося рядом с обвалившимся зданием строительства.

Полиция по факту обрушения здания открыла производство по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил "Укринформу", что дополнительно инцидент квалифицировал еще по одной статье – ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Видео с моментом обвала стены Харьковская областная прокуратура опубликовала на своем YouTube-канале.

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