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На шахте во Львовской области произошел обвал, погиб шахтер

В результате обвала засыпало трое шахтеров, один из них погиб
В результате обвала засыпало трое шахтеров, один из них погиб
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

В городе Сосновка Львовской области на шахте "Надежда" 17 декабря произошел обвал породы, погиб горняк. Об этом сообщил в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец.

"Из шахты "Надежда" (Львовская область) сообщают о гибели шахтера 1986 года рождения. На глубине 544 м. в 164 бортовом штреке произошел обвал породы", – написал Волынец.

По его информации, на место происшествия выехали два отделения горноспасательной службы.

"По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк умер", – добавил он.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/968856157056961

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире канала "Наш" уточнил, что в результате обвала засыпало трое шахтеров. Двое из них выжили.

При этом Волынец и Камельчук устроили перепалку в эфире и обвинили друг друга в спекуляциях на людской гибели. Волынец обвинил Камельчука в том, что провластная фракция не поддерживает нужные шахтерам законы и постановления в Раде, относительно, в частности, долгов по зарплатам, а тот в ответ спросил главу профсоюза, "что он сделал для них за столько лет". 

https://www.facebook.com/yuriy.kamelchuk/videos/494314041903026/

Теги: шахты, народные депутаты, Михаил Волынец, шахтеры, Львовская область, Юрий Камельчук, шахтер
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