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В Харькове разоблачили межрегиональную наркогруппировку – полиция

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Суд арестовал пятерых задержанных с правом выйти под залог
Суд арестовал пятерых задержанных с правом выйти под залог
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове полиция разоблачила людей, которые, по данным следствия, являются представителями межрегиональной наркогруппировки. Об этом пресс-служба областной полиции сообщила 4 ноября.

В полиции проинформировали, что два месяца документировали деятельность группировки, которая сбывала метадон.

"Организовали и контролировали наркобизнес гражданские супруги из Умани [Черкасской области]. Они создали в одном из мессенджеров виртуальный наркомагазин по продаже метадона. В сообщники привлекли 20-летнего уроженца Винницкой области, который принимал заказы и координировал "закладчиков", и 26-летнего харьковчанина в роли курьера. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, они постоянно меняли маршруты перевозки наркотиков из Умани в Харьков", – говорится в сообщении.

Пресс-служба пишет, что в Харькове "закладки" делали двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 53 лет, наркотики они получали "оптовыми партиями", а затем фасовали на "дозы".

"Ежемесячно злоумышленники делали около 2500 "закладок", а их прибыль составляла около 1 млн грн. Расчет за "товар" производился с помощью денежного перевода. "Клиенты" пополняли мобильный счет одного из участников группы на определенную сумму, которая затем выводилась на банковские карты", – говорится в сообщении.

Во время обысков на территории трех областей правоохранители изъяли 620 свертков с метадоном, электронные весы, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.

Полиция задержала пятерых человек, одного из которых – на автостанции в Харькове, когда он вез партию метадона. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и по ч. 3 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Они арестованы с правом выйти под залог.

Правоохранители намерены сообщить о подозрении еще троим людям.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, полиция, наркотики
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