В Харькове умер участник марафона

Евгений Колеров, принимавший участие в забеге на 21,1 км в рамках международного марафона, потерял сознание. Он был госпитализирован, но скончался в больнице.

Участник Харьковского международного марафона Евгений Колеров потерял сознание во время забега и скончался в больнице. Об этом 4 октября сообщили в Facebook организаторы соревнований.

Колеров принимал участие в забеге на 21,1 км.

"Парень из нашей команды пытался сделать все, чтобы помочь спортсмену, и "скорая" прибыла на место через несколько минут. Но в больнице сердце Евгения перестало биться", – рассказали организаторы.

Ранее издание Newsroom сообщало, что один из марафонцев пережил клиническую смерть, но медикам удалось его реанимировать; он был доставлен в харьковскую больницу скорой помощи.