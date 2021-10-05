В Харькове в ДТП с грузовиком пострадали двое подростков – полиция

Авария произошла около 16.45. Грузовик DAF XS наехал на двух подростков. Одному из них 12 лет, возраст другого не установлен, пресс-служба пишет, что ему примерно 13 лет.

"Дети пересекали проезжую часть по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам свидетеля, ребята бежали друг за другом. Водитель затормозил, но допустил наезд на подростков", – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В полиции сообщили, что решается вопрос о задержании 33-летнего водителя грузовика.