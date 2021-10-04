Ведущая телеканала "Наш" Анастасия Гусарева попала в ДТП. Видео

Ведущая ехала на сером хэтчбеке. На место происшествия прибыли две машины полиции. По словам Гусаревой, водитель пытался скрыться с места ДТП, но его заблокировал таксист.

Оператор телеканала показал мужчину, подозреваемого в совершении ДТП. Гусарева утверждает, что у него нет при себе документов и он отказывается полностью представиться.

"Говорит, что его зовут Дмитрий и что он из внутренней безопасности. Полиции он не предоставляет документы. Не могу утверждать, поскольку не имею документальных подтверждений, но когда мужчина снимает маску, у него явный запах алкоголя", – прокомментировала Гусарева.

Полицейские в ответ на просьбу прокомментировать произошедшее посоветовали ведущей обратиться в пресс-центр патрульной полиции Киева.

В эфире телеканала озвучили информацию о том, что под номерами на Toyota АА 1772 ХК зарегистрирован другой автомобиль – BMW 328i 2012 года выпуска.