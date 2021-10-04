В Швеции погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда

Вилкса охраняли полицейские после того, как ему стали угрожать расправой из-за карикатуры на пророка Мухаммеда Фото: ЕРА

Вместе с художником погибли двое полицейских. Автомобиль полиции, в котором находился Вилкс, столкнулся с грузовиком на трассе E4 недалеко от населенного пункта Маркарюд. После столкновения автомобили загорелись. Водитель грузовика получил серьезные травмы.

Партнер Вилкса подтвердил его смерть в комментарии газете Dagens Nyheter.

В заявлении шведской полиции сказано, что изначально не было никаких оснований предполагать причастность к ДТП других лиц. Представитель полиции южного региона Швеции Рикард Лундквист сказал, что правоохранители пока не могут назвать причины аварии. По его словам, нужно дождаться результатов расследования.

Во время тушения пожара дорогу перекрыли, спасателям удалось быстро справиться с огнем.