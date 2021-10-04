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В Швеции погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда

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Вилкса охраняли полицейские после того, как ему стали угрожать расправой из-за карикатуры на пророка Мухаммеда
Вилкса охраняли полицейские после того, как ему стали угрожать расправой из-за карикатуры на пророка Мухаммеда
Фото: ЕРА

В Швеции 3 октября произошла дорожная авария, в которой погиб 75-летний художник, автор карикатуры на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс. Об этом сообщила шведская телекомпания SVT со ссылкой на полицию.

Вместе с художником погибли двое полицейских. Автомобиль полиции, в котором находился Вилкс, столкнулся с грузовиком на трассе E4 недалеко от населенного пункта Маркарюд. После столкновения автомобили загорелись. Водитель грузовика получил серьезные травмы.

Партнер Вилкса подтвердил его смерть в комментарии газете Dagens Nyheter

В заявлении шведской полиции сказано, что изначально не было никаких оснований предполагать причастность к ДТП других лиц. Представитель полиции южного региона Швеции Рикард Лундквист сказал, что правоохранители пока не могут назвать причины аварии. По его словам, нужно дождаться результатов расследования.

Во время тушения пожара дорогу перекрыли, спасателям удалось быстро справиться с огнем. 

Контекст:

Вилкса охраняли полицейские после того, как ему стали угрожать смертью из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, нарисованной в 2007 году для газеты Nerikes Allehanda, сообщила BBC. Это изображение возмутило мусульман, которые считают визуальное изображение пророка кощунственным.

Карикатура побудила тогдашнего премьер-министра Швеции Фредрика Райнфельдта встретиться с послами 22 мусульманских стран, чтобы разрядить ситуацию. Террористическая группировка "Аль-Каида" после этого объявила вознаграждение в размере $100 тыс. за убийство Вилкса.

В феврале 2015 года Вилкс присутствовал на дебатах о свободе слова в Копенгагене, во время которых произошла стрельба. Вилкс тогда не пострадал.

Теги: ДТП, смерть, Швеция, художник, спасатели, мусульмане, пророк Мухаммед, карикатура, грузовик
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