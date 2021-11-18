ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харьковкой области сотрудник мэрии собирал информацию о военных для российских спецслужб – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Агент ФСБ работал заведующим сектором гражданской защиты одного из горсоветов Харьковской области
Агент ФСБ работал заведующим сектором гражданской защиты одного из горсоветов Харьковской области
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента российской спецслужбы, который собирал информацию о военных объектах в Харьковской области. Об этом 19 ноября сообщил пресс-центр СБУ.

Мужчина работал заведующим сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами одного из горсоветов Харьковской области.

"Злоумышленник получил от куратора задачу собирать разведывательную информацию о военных объектах региона, личном составе украинской спецслужбы и подразделения Вооруженных сил Украины, а также о местных патриотически настроенных активистах. В первую очередь заказчиков интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой, виды вооружений украинских военных", – рассказали в СБУ.

Мужчина входил в агентуру одного из депутатов "ДНР". По заданию ФСБ России они собирали информацию, которая затем использовалась для проведения пропагандистских информационных кампаний против Украины.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Россия, СБУ, Украина, военные, ФСБ, Харьковская область, правоохранители, спецслужбы, подозрение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  73-летний принц Чарльз прокомментировал здоровье 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II
  73-летний принц Чарльз прокомментировал здоровье 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II
Партнерша участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом
Партнерша участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом
Четырехлетний сын 58-летнего футболиста Гэри Стивенса умер от рака
Четырехлетний сын 58-летнего футболиста Гэри Стивенса умер от рака
Экс-жена Гейтса после развода уехала в Южную Африку
Экс-жена Гейтса после развода уехала в Южную Африку
  Тина Кароль в Грузии рассказала, почему не гастролирует в России
  Тина Кароль в Грузии рассказала, почему не гастролирует в России
"Красотка". Актриса студии "Квартал 95" томно позировала на софе в турецком отеле
"Красотка". Актриса студии "Квартал 95" томно позировала на софе в турецком отеле
"Люблю вас, ребята". Нигерийский певец Давидо собрал 160 млн найр после того, как просто выложил в Twitter номер своей карты
"Люблю вас, ребята". Нигерийский певец Давидо собрал 160 млн найр после того, как просто выложил в Twitter номер своей карты
"Милашка. Очень сладкое фото". Узерли снялась в откровенном декольте
"Милашка. Очень сладкое фото". Узерли снялась в откровенном декольте
Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд заявил, что страдает от сонного паралича и лунатизма
Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд заявил, что страдает от сонного паралича и лунатизма
"Смелая женщина. Не каждая решится показать себя с прыщами, желтыми зубами, нулевым размером груди". Собчак взорвала сеть снимками без макияжа
"Смелая женщина. Не каждая решится показать себя с прыщами, желтыми зубами, нулевым размером груди". Собчак взорвала сеть снимками без макияжа
"Мой босс Веня". Тина Кароль прилетела на день рождения сына в Великобританию. Фото
"Мой босс Веня". Тина Кароль прилетела на день рождения сына в Великобританию. Фото
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат
"Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала на четвереньках в секси-бикини
"Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала на четвереньках в секси-бикини
Помощница режиссера "Ржавчины" подала в суд на Болдуина. Она заявила, что в сценарии выстрела не было
Помощница режиссера "Ржавчины" подала в суд на Болдуина. Она заявила, что в сценарии выстрела не было
"Все были в шоке и с раскрытыми ртами". Maruv показала, что происходило на ее концертах в Киеве
"Все были в шоке и с раскрытыми ртами". Maruv показала, что происходило на ее концертах в Киеве
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски (89485)
2
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (84207)
3
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску (65401)
4
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад (56231)
5
"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой (53864)
6
65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии (53747)
7
"Нет слов, одни эмоции". 55-летняя Сальма Хайек показала грудь и ноги (51440)
8
"Эта женщина знает толк в эротике", "Оргазм для глаз и ушей". Maruv показала секс с мужем (45455)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS