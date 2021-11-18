В Харьковкой области сотрудник мэрии собирал информацию о военных для российских спецслужб – СБУ

Агент ФСБ работал заведующим сектором гражданской защиты одного из горсоветов Харьковской области Фото: ssu.gov.ua

Мужчина работал заведующим сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами одного из горсоветов Харьковской области.

"Злоумышленник получил от куратора задачу собирать разведывательную информацию о военных объектах региона, личном составе украинской спецслужбы и подразделения Вооруженных сил Украины, а также о местных патриотически настроенных активистах. В первую очередь заказчиков интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой, виды вооружений украинских военных", – рассказали в СБУ.

Мужчина входил в агентуру одного из депутатов "ДНР". По заданию ФСБ России они собирали информацию, которая затем использовалась для проведения пропагандистских информационных кампаний против Украины.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.