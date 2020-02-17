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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харьковской области двое детей провалились под лед и погибли

Случайный очевидец заметил тонущего ребенка в Лозовой Харьковской области. Мальчика спасли, но двое его друзей утонули.

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Трагедия произошла в Харьковской области
Трагедия произошла в Харьковской области
Фото: kh.dsns.gov.ua (архив)

Двое школьников, 12 и 13 лет, погибли, провалившись под лед в Лозовой Харьковской области. Инцидент произошел 17 февраля около 15.00, сообщает пресс-центр областного управления Национальной полиции.

"Полицейские установили, что подростки вышли на лед и внезапно провалились в водоем. 12-летнего мальчика спасли случайные свидетели происшествия. Сейчас он находится в больнице", – сказано в сообщении.

"Суспільне" информирует, что у спасенного ребенка переохлаждение, угрозы его жизни нет.

"Мальчика спас мужчина, который проезжал мимо. Двое утонули – мы достали их тела. Сначала спасенный ребенок ничего не мог произнести, а когда его привезли в больницу, сказал, что там еще двое", – рассказал телеканалу командир местной пожарной части Евгений Шевченко.

Теги: происшествия, Лозовая, подростки
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