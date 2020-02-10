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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Львовской области четверо рыбаков провалились под лед, один погиб

Троих мужчин, которые провалились под лед во время рыбалки, госпитализировали, еще один – 34-летний житель Винницкой области – скончался по дороге в больницу, сообщили в полиции Львовской области.

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По предварительной версии медиков, мужчина умер из-за переохлаждения
По предварительной версии медиков, мужчина умер из-за переохлаждения
Фото: pixabay.com

Вечером 9 февраля на водоеме вблизи села Новый Яр Львовской области четверо рыбаков провалились под лед. Об этом 10 февраля проинформировала пресс-служба полиции области.

"О происшествии правоохранителям сообщил очевидец трагедии, который вместе с другими мужчинами сразу бросился на помощь рыбакам. Они вытащили их из воды, оказали домедицинскую помощь, сняли с них мокрую одежду и разожгли на берегу костер для обогрева", – рассказали в пресс-службе.

Рыбаками оказались 35-летний львовянин, 34-летний житель Городокского района и двое жителей Винницкой области в возрасте 24 и 34 лет. Трое из них госпитализированы, четвертый – старший из винничан – скончался по дороге в больницу. По предварительной версии медиков, это произошло из-за переохлаждения, добавили в ведомстве.

По данному факту следователи Яворовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Теги: Украина, смерть, полиция, Львовская область, больница, рыбалка, происшествия, трагедия, уголовное производство, мужчины
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