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В Харьковской области на земле вуза велась незаконная добыча песка. Прокуратура заявила об ущербе в 1 млрд грн

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В прокуратуре сообщили, что добыча песка уничтожила ценные земли университета, которые были предназначены для научных целей
В прокуратуре сообщили, что добыча песка уничтожила ценные земли университета, которые были предназначены для научных целей
Фото: khar.gp.gov.ua

В Харьковской области на участке земли, который принадлежит Национальному аграрному университету имени Докучаева, велась незаконная добыча песка. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, директор фирмы, которая специализируется на добыче песка, привлек еще двух предпринимателей к незаконной деятельности.

"Члены организованной группы получили в аренду земельный участок площадью около 2,5 га и разрешение на добычу полезных ископаемых. После этого руководители предприятий организовали противоправную масштабную схему и приступили к добыче песка вообще на другом земельном участке площадью более 18 га. В результате особо ценные земли учебного заведения, приспособленные для научных целей, фактически уничтожены", – отметили в прокуратуре.

В результате незаконной добычи песка государству причинен ущерб на сумму почти 1 млрд грн.

9 февраля трем руководителям коммерческих структур сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны и использования недр) и ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины. Им планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Правоохранители заявили, что планируют привлечь к ответственности местных чиновников и руководство университета, которые "не видели, как фактически уничтожаются указанные земли". 

Теги: прокуратура, Харьковская область, следствие, земельный участок, чиновники, ущерб, добыча песка, подозрение
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