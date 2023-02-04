В Харьковской области нашли убитыми двух женщин, подозревают подростков – полиция

"На берегу реки села Пятницкое Печенежской объединенной территориальной общины Чугуевского района обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. [...] Полицейские установили, что к совершению тяжкого преступления причастны два 16-летних жителя села Пятницкое", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что обоих подростков задержали и вручили подозрение по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, суд уже избрал им меру пресечения в виде ареста.

В рамках уголовного производства назначен ряд экспертных исследований, подчеркнули в полиции.